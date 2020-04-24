Вашингтон, , 02:40 — REGNUM Сведения о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности, завил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Я получил данные о том, что эти сведения недостоверны», — заявил он.

Трамп также выразил надежду, что у Ким Чен Ына все в порядке со здоровьем. Ранее американский президент отмечал, что слухи об ухудшении здоровья у северокорейского лидера начал распространять телеканал CNN, которому Трамп не доверяет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд американских и японских СМИ сообщил об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. По данным их анонимных источников, северокорейский лидер якобы восстанавливается после хирургической операции, в связи с чем не появляется на публике.