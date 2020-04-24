Саскачеван, Канада, , 03:43 — REGNUM В центральной канадской провинции Саскачеван с 4 мая начнётся постепенное снятие ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом 23 апреля заявил глава региона Скотт Мо.

«В течение следующих нескольких недель ограничения начнут постепенно сниматься», — говорится в распространённом заявлении.

Детальный план по перезапуску экономики, объявленный в провинции, включает пять этапов. На первом, который начнётся 4 мая, в провинции заработают стоматологические клиники, окулисты, ортопеды и физиотерапевты. Граждане смогут кататься на лодках и ловить рыбу, играть в гольф. На втором этапе, с 19 мая, откроются многие магазины и парикмахерские. По прежнему будут действовать требования о соблюдении правил социального дистанцирования и личной гигиены.

Даты действия других этапов пока не определены. На последнем, пятом, предполагается окончательное снятие всех ограничений.

Напомним, в провинции Саскачеван сохраняется один из самых низких в Канаде уровней заражения коронавирусом. По данным Минздрава, в этом регионе было выявлено всего 326 случаев заражения, четыре пациента умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Канаде число умерших от болезней, вызванных новой коронавирусной инфекцией, достигло 2 023 человек. Всего в стране коронавирусом заразились более 40 тысяч человек, из них 13,9 тысяч уже вылечились.

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