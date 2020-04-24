Нью-Йорк, США, , 03:42 — REGNUM В борьбе с пандемией коронавируса 83 страны получили в течение месяца поддержку Программы развития ООН (ПРООН). Об этом сообщается в опубликованном 23 апреля заявлении организации.

По мнению ПРООН, тяжёлые условия в ряде стран с низким и средним доходом, сложившиеся ещё до возникновения ситуации с новым коронавирусом — бедность, отсутствие безопасных условий для жизни, сильного правительства, хрупкая инфраструктура — «могут еще больше усугубиться в условиях пандемии». Для срочной поддержки таких стран ПРООН объявила о запуске «программы быстрого ответа».

«За месяц в рамках этой программы помощь была оказана 83 странам, её суммарный размер составил $23,3 млн», — сообщает организация.

Выделенные средства направляются на закупку медикаментов, защитной костюмов для медперсонала, тестов на коронавирус, поддержку местных проектов по информированию населения о COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Программа развития ООН (ПРООН) потратит $500 тысяч (37,7 млн рублей) на поставку в Киргизию средств индивидуальной защиты для врачей и медсестер, экспресс-тестов и реанимационного оборудования, необходимого для спасения жизней людей, болеющих COVID-19 в тяжелой форме.

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