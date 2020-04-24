Париж, , 01:46 — REGNUM Законопроект о бюджете Франции, учитывающий предложенные правительством страны антикризисные меры в условиях распространения коронавируса, получил одобрение французского Сената.

«После голосования в Сенате законопроект считается окончательно принятым», — говорится на сайте верхней палаты парламента.

Принятие документа поддержали 317 депутатов, против высказались 15. Законопроект учитывает план поддержки экономики и здравоохранения Франции с объёмом финансирования €110 млрд. Он также позволит правительству страны выделить €24 млрд евро на выплату пособий французам, которые находятся в режиме частичной безработицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон заявил, что ЕС должен выделить 10% ВВП на борьбу с эпидемией