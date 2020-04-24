Лондон, , 01:20 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выйдет на работу 27 апреля, утверждает газета The Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

«Он не тот человек, который будет чувствовать себя хорошо, не работая. На самом деле, последнюю неделю он уже много работал», — цитирует его газета.

Издание отмечает, что Джонсон попросил уже составить ему график встречи с членами правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в реанимацию в связи с обострением болезни COVID-19. Он провел в реанимации трое суток, затем пошел на поправку. Позднее Джонсон поблагодарил врачей за спасение жизни.

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