Кишинёв, , 00:19 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда своей республики приостановить вступление в силу закона о получении его страной кредита от Российской Федерации в размере €200 млн. Соответствующее заявление он сделал 23 апреля в эфире телеканала NTV Moldova.

Додон отметил, что он в вопросе получения кредита от России не торопится, однако указывает, что эти средства должны пойти на ремонт дорог и обновление инфраструктуры.

«КС приостановил в силу вступление в действие закона о получении кредита, это значит, что я не смогу подписать его завтра или в понедельник, но я и не торопился. Если представить, что это соглашение с Россией будет аннулировано, то у нас не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты, а также социальные выплаты», — сказал Додон.

Президент Молдавии подчеркнул, в любом случае эффект от того, что этот кредит либо задержится, либо вообще не будет получен, «будет очень негативным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение о предоставлении Россией кредита Молдавии в размере €200 млн было подписано 17 апреля. Но Конституцинный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона о получении страной кредита от России в размере €200 млн. Ходатайство о приостановлении процедуры получения кредита подал депутат парламента Молдавии Сергея Сырбу.