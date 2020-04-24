Приштина, , 00:26 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти 23 апреля в эфире косовского телеканала RTK прокомментировал решение президиума Демократической лиги Косово о решении передать мандат на формирование нового правительства его бывшему заместителю (и активному критику) Авдулле Хоти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил, что выбор кандидата был обусловлен тем, что президенту Косово Хашиму Тачи нужен слабый премьер-министр — «способный вызвать инцидент, который станет поводом для принятия соглашения о территориальном обмене. А насколько слаб Хоти показали граждане на выборах».

Напомним, в речи, произнесенной на заседании парламента, посвященной вынесению вотума недоверия Курти и его правительству, политик заявил, что подлинной причиной его смещения является стремление Тачи устранить помеху на пути к заключению соглашения о проведении территориального обмена с Сербией при поддержке США.

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