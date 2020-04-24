Приштина, , 00:24 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти и министр финансов и переводов Косово Бесник Беслими 23 апреля провели встречу с послами стран Большой пятерки (США, Франция, ФРГ, Великобритании и Италии) и главой миссии ЕС в крае Натальей Апостоловой, посвященную обсуждению политической ситуации в крае и борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Курти сообщил дипломатам о ситуации с коронавирусом в крае — мерах, предпринятых для борьбы с распространением вируса, количестве зараженных и их состоянии. Также представитель Косово сообщил, что правительство ведет работу по подготовке второго финансового пакета для поддержки жителей, пострадавших из-за экономического кризиса, вызванного пандемией.

В ходе встречи Курти заявил, что решение премьер-министра Косово Хашима Тачи о передаче мандата на формирование нового правительства Демократической лиге Косово в обход выборов является антиконституционным и противоречит демократическому устройству страны и воле граждан.

В тот же день встречу с послами «Большой пятерки» провел и сам Тачи.