Бишкек, , 23:41 — REGNUM «Если в Киргизии распространяется мнение о том, что надо что-то менять, я не исключаю, что это отражение соревновательного процесса, конкуренции за Центральную Азию, в которую активно вступили наши западные коллеги», — заявил на заседании тематического круглого стола министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о снижении уровня поддержки ЕАЭС населением Киргизии.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что такая конкуренция контрпродуктивна.

При этом он отметил необходимость сотрудничества в оказании экономической помощи странам региона, в том числе Киргизии и Таджикистану, которые особенно в ней нуждаются.

«Мы к этому готовы. К сожалению, не готовы наши западные коллеги, — констатировал Сергей Лавров.

В качестве примера глава МИДа привел центральноазиатскую стратегию Евросоюза, в которой Евразийский экономический союз, ШОС, ОДКБ и СНГ, участниками которых являются страны Туркестана, были упомянуты только в негативном ключе — как мешающие ЕС работать с государствами региона.

«Если в Киргизии под воздействием такого рода программ и концепций назревает мнение, что нужно что-то менять в отношениях с Россией, наверное, все-таки не буду соглашаться с необходимостью учитывать воздействие идей подобного рода», — подытожил он.