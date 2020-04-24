Приштина, , 00:22 — REGNUM Правительство Косово 23 апреля приняло решение отправить в отставку директораты трех крупнейших государственных предприятий края — Центрального государственного предприятия «Энергетическая корпорация Косово», известного как КЕК, Центрального государственного гидроэнергетического предприятия «Ибер Лепенц» и Региональной государственной водоснабжающей компании «Южный гидрорегион».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, причиной отставки директоров стало неэффективное управление и нарушение уставов предприятий, зафиксированное в ходе аудиторских проверок.

На место отправленных в отставку директоров были назначены временные исполнители.

Данные отставки были совершены правительством Косово уже после вынесения вотума недоверия Альбину Курти 25 марта и в тот же день, когда президент Косово Хашим Тачи передал мандат на формирование нового правительства Косово бывшим партнерам партии Курти «Движение за самоопределение» из Демократической лиги Косово.

Напомним, ранее в отставку были отправлены директораты Телекома Косово и Трепчевского комбината.