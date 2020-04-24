Тегеран, , 08:19 — REGNUM 23 апреля представители министерств здравоохранения Ирана и России обсудили последние события вокруг распространения коронавируса в мире, а также обменялись мнениями о мерах, принимаемых двумя странами для противодействия вспышке COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе видеоконференции глава департамента международного сотрудничества министерства здравоохранения Ирана Мохсен Ассади-лари и заместитель министра здравоохранения России Александра Дронова обменялись самой свежей информацией о мерах, принимаемых двумя странами в борьбе с потенциально смертельным вирусом, а также о научных достижениях в этой области.

Ассади-лари подробно остановился на таких мерах Ирана, как ограничение движения внутри и за пределами городов, закрытие общественных мест, подготовка различных протоколов здравоохранения, укрепление информационных инфраструктур, в частности запуск систем онлайн-образования, создание диагностических лабораторий, национальная мобилизация против коронавируса, мера социального дистанцирования и др.

Дронова, в свою очередь, отметила, что Россия находится в очень тяжелом состоянии, и число инфицированных COVID-19 постоянно растет. Она также призвала иранскую сторону к сотрудничеству в данном направлении.