Вашингтон, , 23:36 — REGNUM О грядущем открытии американского консульства в Гренландии сообщили 23 апреля в Госдепе.

Уточняется, что диппредставительство начнёт свою работу в городе Нууке будущим летом. Кроме того, Штаты собираются вложить в развитие Гренландии $12,1 млн.

Это нужно Вашингтону, чтобы усилить своё присутствие в Арктике. Американское ведомство отмечает, что США хотят стать главным партнёром арктических государств.

Вышеуказанная сумма пойдёт на «возрождение взаимодействия с Гренландией», а конкретнее — на энергетические, туристические, образовательные, экологические проекты. Но о покупке Гренландии у Дании речи не идёт.

Напомним, между Данией (Гренландия принадлежит этой стране) и США в 2019 г. возник дипломатический скандал из-за того, что американский президент Дональд Трамп предложил датчанам купить эту территорию.

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