Тегеран, , 08:21 — REGNUM 23 апреля президент Ирана Хасан Рухани торжественно запустил четыре крупных национальных проекта в провинции Фарс на юге Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент Рухани ознаменовал запуск первой очереди Южного алюминиевого комплекса, больницы Хадж-Гейдар на 124 койки, спортивного комплекса имени шахида Касема Сулеймани и нового терминала аэропорта Ламерд. Проекты должны были быть запущены в конце прошлого иранского года (завершился 20 марта 2020 года), но из-за вспышки коронавируса они были отложены.

На церемонии присутствовали министр промышленности, рудников и торговли Реза Рахмани, министр спорта и молодежи Масуд Солатанифар и некоторые другие высокопоставленные должностные лица.

Первая очередь Южного алюминиевого комплекса в настоящий момент может производить до 120 тонн слитков в сутки, однако ожидается увеличение производственных мощностей до 300 тысяч тонн в год. Продукция будет использоваться в оборонной, авиационной, автомобильной, строительной, упаковочной и кабельной промышленности.

Новый терминал аэропорта Ламерд имеет две обычные и две транзитные секции для внутренних и международных рейсов. В строительство терминала было вложено 9,5 миллионов долларов США.

В строительство больницы Хадж-Гейдар было вложено 28,5 миллионов долларов США. Больница оборудована в соответствии с мировыми стандартами,

Спортивный комплекс имени шахида Касема Сулеймани был построен за 24 месяца. Комплекс включает многофункциональные площадки для мини-футбола, гандбола, хоккея, волейбола и баскетбола, бассейны, сауну, джакузи и бассейн для детей.