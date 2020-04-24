Тегеран, , 08:22 — REGNUM 22 апреля министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намаки призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) остановить жесткие санкции США, которые оказывают давление на экономику и общественное здоровье Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 апреля.

«Нас и наших коллег переполняет гордость за то, чего мы смогли добиться, несмотря на репрессивные санкции, при этом сейчас Иран является всеми признанной успешной страной на мировой арене», — заявил Намаки после проведения видеоконференции с генеральным секретарем Всемирной организации здравоохранения и министрами здравоохранения стран Восточного Средиземноморья.

По его словам, в ходе встречи он представил доклад о ситуации в стране на фоне пандемии коронавируса. «В докладе сообщается, что через 18 дней после прошлой встречи, благодаря божественному благословению, а также усилиям наших коллег и всех структур, которые нам помогли, мы смогли сократить число новых пациентов на 53%, а количество смертей — на 30%», — отметил министр.

Намаки далее подчеркнул, что Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус приветствовал иранскую сторону за проведение тестирования более чем 70 миллионов человек на наличие COVID-19, поскольку этот план оказал большое влияние на сдерживание заболевания, а также на снижение смертности в стране.

«Мы призвали Всемирную организацию здравоохранения предпринять эффективные шаги, особенно в странах региона, по развитию инфраструктуры и координации деятельности системы здравоохранения, первичной медико-санитарной помощи и оказанию населению медицинских услуг», — заявил Намаки.