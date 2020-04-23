Луганск, , 22:50 — REGNUM ЛЭП повреждена при обстреле посёлка Донецкий, передаёт 23 апреля «Луганский информационный центр».

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, ВСУ атаковали населённый пункт в 19:55 мск. По Донецкому было выпущено пять десятков боеприпасов из вооружения БМП.

Осадчий «В результате обстрела повреждения получила линия электропередачи, обеспечивающая электричеством жителей на улицах Степная и Севастопольская, в результате чего без электроснабжения остались 250 абонентов посёлка».

Осадчий отметил, что Киев показал снова свою «неспособность обуздать неуправляемое вооруженное сборище».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЛНР 22 апреля был сбит украинский беспилотник, который проводил разведку в районе Весёлой Горы.

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