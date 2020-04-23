Луганск, 23 апреля 2020, 22:50 — REGNUM ЛЭП повреждена при обстреле посёлка Донецкий, передаёт 23 апреля «Луганский информационный центр».
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, ВСУ атаковали населённый пункт в 19:55 мск. По Донецкому было выпущено пять десятков боеприпасов из вооружения БМП.
Осадчий отметил, что Киев показал снова свою «неспособность обуздать неуправляемое вооруженное сборище».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЛНР 22 апреля был сбит украинский беспилотник, который проводил разведку в районе Весёлой Горы.
Читайте ранее в этом сюжете: В ЛНР сбили очередной украинский беспилотник