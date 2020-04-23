Вашингтон, , 22:17 — REGNUM Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer совершил беспосадочный перелет над Тихим океаном с авиабазы Элсуорт в штате Южная Дакота до Японии и вернулся обратно, сообщает 23 апреля пресс-служба Стратегического командования США.

Перелет длился 30 часов и был устроен для демонстрации готовности стратегической авиации действовать даже в условиях пандемии коронавируса, подчеркнуло Стратегическое командование США.

«Мы остаёмся смертоносной силой», — скромно указано в сообщении американских военных.

Кроме того, в сообщении указывается, что эта операция продемонстрировала «непредсказуемость в действиях стратегических бомбардировщиков».

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