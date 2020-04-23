Ашхабад, , 21:21 — REGNUM Министр иностранных дел Рашид Мередов, выступая на брифинге во внешнеполитическом ведомстве страны, отверг обвинения в том, что туркменские власти пытаются скрыть случаи заражения граждан Туркмении коронавирусной инфекцией, передает «Reuters».

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«Мы ничего не скрываем. Если бы был хотя бы один подтвержденный факт заражения коронавирусом, мы бы немедленно сообщили об этом Всемирной организации здравоохранения», — подчеркнул глава туркменского МИДа.

В свою очередь министр здравоохранения Туркмении Нурмухаммед Аманнепесов рассказал о том, что сейчас в карантинных зонах на территории страны находится 151 человек, большинство из которых являются туркменскими гражданами, работающими в качестве дальнобойщиков и членов экипажей кораблей.

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