Ашхабад, , 21:05 — REGNUM Туркменские чиновники наравне с представителями еще более чем 200 стран мира приняли участие в видеоконференции ЮНЕСКО, посвященной мерам по поддержке культурных учреждений в условиях пандемии коронавируса, передает «Туркменистан сегодня».

Они рассказали коллегам о том, что благодаря принятым президентом Гурбангулы Бердымухамедов своевременным мерам по профилактике коронавирусной инфекции, в Туркмении нет опасности ее распространения.

А потому, как подчеркнули туркменские чиновники, музеи, библиотеки и концертные залы в Туркмении по-прежнему работают в обычном режиме и посетители имеют к ним свободный доступ.

ИА REGNUM напоминает, что министерство здравоохранения Туркмении утверждает, что на территории страны до сих пор не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Читайте также: СМИ: в Туркмении семь человек с коронавирусом прячут в карантинной зоне