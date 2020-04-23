Ашхабад, , 21:04 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов обсудил по телефону с генеральным секретарем Организации объединенных наций Антониу Гутерришем пандемию коронавирусной инфекции и меры по борьбе с этим заболеванием. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер отметил, что человечество столкнулось с крайне серьезным вызовом, меняющим привычную жизнь многих государств и народов, а потому как никогда ранее, является востребованной роль ООН, как единственной универсальной международной структуры, способной консолидировать усилия всего мирового сообщества в борьбе с возникшей угрозой.

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«Организации объединенных наций в этом процессе должна быть отведена ключевая, координирующая роль. Туркмения готова предоставить свой опыт и возможности для решения задач по восстановлению мировой экономики под эгидой ООН», — подчеркнул Бердымухамедов.

В свою очередь Антониу Гутерриш отметил, что руководство ООН высоко оценивает вклад Туркмении в развитие международного сотрудничества, а также целиком и полностью поддерживает выдвинутые президентом Бердымухамедовым инициативы.

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