Ашхабад, , 21:01 — REGNUM Туркмению избрали членом комиссии социального развития на 2021 — 2025 годы и комиссии по науке и технике в целях развития на 2021 — 2024 годы Экономического и социального совета ООН, передает «Туркменистан: золотой век».

«Данный факт стал очередным свидетельством признания мировым сообществом эффективности внешней и внутренней политики президента Гурбангулы Бердымухамедова», — утверждает госиздание.

Отмечается, что Туркмению не впервые удалось стать членом Экономического и социального совета ООН — в 2019 году ее избрали членом ЭКОСОС ООН на период 2019 — 2021 годов.

Также страна смогла попасть в исполнительный совет Всемирной продовольственной программы ООН на 2020 — 2022 годы, в комиссию по народонаселению и развитию на 2020 — 2024 годы и в комиссию по наркотикам на 2020 — 2023 годы.