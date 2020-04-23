Москва, , 20:57 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин уволил с занимаемой должности заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Овсянникова после инцидента в аэропорту Ижевска. Распоряжение главы правительства опубликовано сегодня, 23 апреля.

В распоряжении Мишустина сказано, что Овсянников увольняется в связи с тем, что его должность сокращается.

Напомним, что Овсянников вступил в конфликт с сотрудников правоохранительных органов в аэропорту Ижевска 6 апреля. В ходе конфликта чиновник, который в прошлом был главой Севастополя, использовал нецензурную брань. На Овсянникова составили протокол об административном нарушении.

Затем Овсянников был исключен из партии «Единая Россия». Руководство правящей партии направило обращение к главе правительства Мишустина и министру промышленности и торговли Мантурову о несоответствии Овсянникова занимаемой должности.

Мантуров заявил, что позицию «Единой России» разделяет и назвал поведение своего заместителя неподобающим.