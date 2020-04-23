Вашингтон, , 20:37 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американское правительство надеется на «структурную реформу» и «исправление недостатков» Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 23 апреля сообщает Fox News.

В разговоре с журналистами Помпео отметил, что, в противном случае, «Соединенные Штаты, возможно, никогда не вернутся к спонсированию» ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в апреле, в разгар пандемии коронавирусной инфекции, президент США Дональд Трамп объявил о заморозке финансирования ВОЗ. США являлись крупнейшими спонсорами медицинской структуры ООН.

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