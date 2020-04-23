Рига, , 20:33 — REGNUM 2400 жителей Латвии, которые выразили желание вернуться домой, находятся в данный момент за границей. Об этом, как пишет портал LSM, заявила директор консульского департамента МИД Латвии Гуна Япиня на заседании комиссии Сейма (парламента) по гражданству, миграции и единству общества.

«298 жителям Латвии требуется немедленная репатриация. Эти люди желают вернуться на родину, и у них нет социального обеспечения в месте сегодняшнего проживания. Эта цифра остаётся неизменной больше недели», — сказала Япиня.

Она напомнила, что после объявления режима ЧС в Латвию вернулось примерно 4500 человек.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.