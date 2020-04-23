Москва, , 20:17 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации возвратило представителям Украины две дипломатические ноту, которые поступили на Смоленскую площадь от украинских дипломатов. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она рассказала, что первая нота содержит протест официальной украинской стороны против земляных и археологических работ, проводимых в Крыму.

Вторая нота касается требования Киеве к российским дипломатам дать украинским властям отчет о принятых мерах по борьбе с распространением коронавируса в Крыму и Донбассе.

Российская сторона не собирается отвечать на провокационные ноты украинской стороны и вернула их отправителю.