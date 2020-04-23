Кишинёв, , 20:05 — REGNUM Судьи Конституционного суда (КС) Молдавии проголосовали 23 апреля за смещение с поста председателя КС Владимира Цуркана — бывшего депутата-социалиста, близкого к президенту Игорю Додону. Как передает ИА REGNUM, вместо Цуркана на пост председателя Конституционного суда большинством голосов судей выбрали Домнику Маноле, в свое время выдвинутую в судьи КС нынешней молдавской оппозицией, когда она была в коалиции с социалистами.

На том же заседании, напомним, Конституционный суд Молдавии приостановил решение паралмента о ратификации соглашения о предоставлении Россией кредита в 200 млн евро.

Как отметил в интервью ИА REGNUM молдавский политолог Александр Ангели, это уже третье решение КС, по сути бросающее вызов президенту Игорю Додону. «Ранее Конституционный суд также приостановил, а затем отменил «антикризисный пакет», принятый правительством Иона Кику по инициативе Додона», — напомнил эксперт.

По сути, по словам Ангели, «мы видим установление в Молдавии нового двоевластия — Конституционный суд против президента Игоря Додона и выстраиваемой им вертикали власти».

«Напомню, что КС в Молдавии обладает очень широкими полномочиями и может по сути отменить любое решение. А вот сменить состав КС практически невозможно. Такой вот конституционный поворот, и бунт на молдавском корабле», — подвел итог эксперт.

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