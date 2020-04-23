Москва, , 20:15 — REGNUM Жители интернатов не могут рассчитывать на адекватную помощь в условиях пандемии, считает директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи НютаФедермессер. Тем более, что люди, живущие в этих учреждениях, не могут соблюдать главное правило карантина — социальную дистанцию. А скученность — самая большая угроза в ситуации эпидемии.

« Жители интернатов не в приоритете на получение помощи , — заявила Федермессер на пресс-конференции в Москве 23 апреля 2020 года. — Сейчас ориентирована помощь на других людей. Должны быть разработаны специальные меры для этих людей Минздравом и соцзащитой вместе. Сейчас медучреждения говорят о нехватке средств индивидуальной защиты (СИЗ), но в учреждениях социальной защиты СИЗы должны быть в том же объеме. Должны быть обязательства руководителей субъектов и руководителей учреждений на 100% снабжение СИЗмами ».

В домах престарелых живут люди из группы риска по коронавирусной инфекции. Это старики с различными сопутствующими заболеваниями. Безусловно, сейчас такие учреждения закрыты для посещения. Но персонал ездит на работу в транспорте, общается с людьми вне стен пансионатов. Поэтому есть вероятность заноса инфекции извне. Кроме того, зачастую обитатели этих домов нуждаются в медпомощи в стационаре. И сами также могут стать источником заражения по возвращении оттуда.

В 16 таких учреждениях из семи регионов РФ уже выявлены случаи заражения COVID-19, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

« Это 457 человек , — сообщила Баталина, — трудно было предположить, в какую неделю вирус может добраться до этих организаций, но он добрался по мере ухудшения эпидемиологической ситуации ».

Чтобы избежать заражения от обслуживающего персонала, необходимо, по мнению замминистра, сформировать сменные бригады на 14 дней обслуживания, с проживанием в самих пансионатах. А вот проблема стационаров при этом никак не снимается. Ведь там невозможно отследить, с кем контактировал врач, медсестра или санитарка. Кроме того, в стационаре находятся разные пациенты. Никто не может поручиться, что у соседа по койке не окажется корнавирусной инфекции, даже если он лечится от инсульта или другого заболевания.

Есть и еще одна чрезвычайно важная проблема ухода за обитателями пансионатов и интернатов при попадании в медучреждения. Страдающие деменцией или психическими расстройствами нуждаются в регулярном приеме лекарств и постоянном уходе. Раньше, до введения карантинных мер к такому больному можно было пригласить сиделку, помощь предлагали и волонтеры. Они и сейчас ее предлагают. Но беда в том, что пропустить их в условиях соблюдения противоэпидемических стандартов на территорию больниц не могут. Для этого требуется решение Минздрава. А его получить не удается, хотя речь идет об обученном персонале, даже с медицинскими книжками.

« Это люди обученные, с медицинскими книжками, с прививками , — пояснила Нюта Федермессер. — Если учреждение закрыто на обсервацию, то, конечно, этот человек на тех же основаниях, что и сотрудник этой организации, то есть оставшись на две недели, должен там находиться ».

На днях появилось, так называемое «Письмо четырех», подписанное тремя министерствами и Роспотребнадзором с методическими рекомендациями о мерах защиты стационарных организаций. Но, как выяснилось, ситуация с привлечением умелых волонтеров и НКО там не отражена.

Заместитель директора департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Министерства здравоохранения РФ Владимир Городин предлагает отдать решение этого вопроса на откуп руководителям медицинских организаций. Что вызывает возражения, поскольку в такой экстремальной ситуации требуется единая позиция и распоряжение властей.

« Вы говорите, что это остается на усмотрение медицинской организации. Я тоже руководитель бюджетной медицинской организации. Не хочу я никаких лишних людей! И мне нужно, чтобы мне Минздрав сказал — что значит, не хочу. Качество помощи выше будет! Вы сейчас не справляетесь! », — заявила Федермессер.

У многих пациентов, по ее словам, образуются пролежни, поскольку персонал обычной больницы просто не умеет ухаживать за пожилыми пациентами. Да и некогда это делать в условиях коронавирусного форсмажора. Поэтому, очевидно, что любая помощь от волонтеров в этой ситуации нужна. Просто ее необходимо организовать, обеспечив соблюдение всех карантинных норм. И, конечно, должно быть официальное решение Минздрава. Иначе помочь старикам из домов престарелых и инвалидам из интернатов в случае заболевания COVID-19 не получится не только из-за тяжести этой инфекции, но и из-за специфики самих пациентов. Они требуют особого подхода. А его-то и не хотят предоставлять.

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