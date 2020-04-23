Москва, 23 апреля 2020, 20:15 — REGNUM Жители интернатов не могут рассчитывать на адекватную помощь в условиях пандемии, считает директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи НютаФедермессер. Тем более, что люди, живущие в этих учреждениях, не могут соблюдать главное правило карантина — социальную дистанцию. А скученность — самая большая угроза в ситуации эпидемии.
В домах престарелых живут люди из группы риска по коронавирусной инфекции. Это старики с различными сопутствующими заболеваниями. Безусловно, сейчас такие учреждения закрыты для посещения. Но персонал ездит на работу в транспорте, общается с людьми вне стен пансионатов. Поэтому есть вероятность заноса инфекции извне. Кроме того, зачастую обитатели этих домов нуждаются в медпомощи в стационаре. И сами также могут стать источником заражения по возвращении оттуда.
В 16 таких учреждениях из семи регионов РФ уже выявлены случаи заражения COVID-19, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
Чтобы избежать заражения от обслуживающего персонала, необходимо, по мнению замминистра, сформировать сменные бригады на 14 дней обслуживания, с проживанием в самих пансионатах. А вот проблема стационаров при этом никак не снимается. Ведь там невозможно отследить, с кем контактировал врач, медсестра или санитарка. Кроме того, в стационаре находятся разные пациенты. Никто не может поручиться, что у соседа по койке не окажется корнавирусной инфекции, даже если он лечится от инсульта или другого заболевания.
Есть и еще одна чрезвычайно важная проблема ухода за обитателями пансионатов и интернатов при попадании в медучреждения. Страдающие деменцией или психическими расстройствами нуждаются в регулярном приеме лекарств и постоянном уходе. Раньше, до введения карантинных мер к такому больному можно было пригласить сиделку, помощь предлагали и волонтеры. Они и сейчас ее предлагают. Но беда в том, что пропустить их в условиях соблюдения противоэпидемических стандартов на территорию больниц не могут. Для этого требуется решение Минздрава. А его получить не удается, хотя речь идет об обученном персонале, даже с медицинскими книжками.
На днях появилось, так называемое «Письмо четырех», подписанное тремя министерствами и Роспотребнадзором с методическими рекомендациями о мерах защиты стационарных организаций. Но, как выяснилось, ситуация с привлечением умелых волонтеров и НКО там не отражена.
Заместитель директора департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Министерства здравоохранения РФ Владимир Городин предлагает отдать решение этого вопроса на откуп руководителям медицинских организаций. Что вызывает возражения, поскольку в такой экстремальной ситуации требуется единая позиция и распоряжение властей.
У многих пациентов, по ее словам, образуются пролежни, поскольку персонал обычной больницы просто не умеет ухаживать за пожилыми пациентами. Да и некогда это делать в условиях коронавирусного форсмажора. Поэтому, очевидно, что любая помощь от волонтеров в этой ситуации нужна. Просто ее необходимо организовать, обеспечив соблюдение всех карантинных норм. И, конечно, должно быть официальное решение Минздрава. Иначе помочь старикам из домов престарелых и инвалидам из интернатов в случае заболевания COVID-19 не получится не только из-за тяжести этой инфекции, но и из-за специфики самих пациентов. Они требуют особого подхода. А его-то и не хотят предоставлять.
В России 1398 стационарных организаций (интернатов, пансионатов для пожилых людей и т.п.), в которых находятся 297 тысяч человек. Заболело коронавирусной инфекцией 457 человек: 390 проживающих и 67 сотрудников. 120 госпитализировано.
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