Кишинёв, , 19:51 — REGNUM Конституционный суд (КС) Молдавии 23 апреля приостановил решение парламента о ратификации соглашения о предоставлении Россией кредита в 200 млн евро. Как передает ИА REGNUM, такое решение КС принял после рассмотрения запроса оппозиционной депутатской группы Pro Moldova.

Соглашение с Россией о кредите в размере 200 млн евро парламент Молдавии ратифицировал 23 апреля. За это решение проголосовали 56 депутатов от правящей коалиции Партии социалистов и Демпартии.

Оппозиция проект раскритиковала, назвав некоторые пункты соглашения угрозой для Молдавии. Речь якобы идет о том, что Молдавия будет брать на себя просроченные долги молдавских компаний перед российскими банками.

Премьер Молдавии Ион Кику, однако, это опроверг. По его словам, любые госгарантии для тех или иных компаний могут приниматься только отдельным решением правительства с их утверждением парламентом.

Россия выдаст Молдавии кредит на €200 млн двумя траншами, первый из которых поступит уже 23 мая, а второй — до конца года. Срок кредита — 10 лет под 2% годовых. Деньги пойдут на поддержание бюджета, а также на инфраструктурные проекты, в том числе ремонт дорог.

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