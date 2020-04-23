Москва, , 19:44 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил учредить государственную награду «За профессиональную доблесть в борьбе с пандемией». Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля, письмо с таким предложением Миронов направил президенту РФ Владимиру Путину.

«Предлагаю сделать эту награду массовой и награждать всех граждан, имеющих непосредственное отношение к противодействию пандемии: от руководителей медучреждений и научно — исследовательских центров до рядовых санитаров, лаборантов и волонтеров, а также сотрудников других служб и организаций, непосредственно контактирующих по долгу службы с заболевшими людьми», — говорится в письме.

В России фиксируется рост числа заболевших жителей, на территории страны действует режим повышенной готовности. Власти продолжают разрабатывать меры поддержки граждан и бизнеса на фоне кризиса из-за коронавируса.