Киев, , 18:47 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал всю страну использовать карантин для изучения английского языка, чтобы после его завершения встречать иностранных гостей.

Об этом он заявил в ходе видеообращения сегодня, 23 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас, находясь дома, мы можем всей страной «прокачать» свои навыки и знание иностранных языков. Обязательно наступит день, когда все это закончится, и к нам в Украину смогут заглянуть иностранные туристы. Давайте за время карантина повысим свой уровень иностранного языка, и встретим гостей чистым и безупречным «Welcome to Ukraine», — призвал Зеленский.

Впрочем, не совсем ясно, почему Украина должна ждать приток иностранных туристов. Никаких громких мероприятий в этом году в стране не запланировано.

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский периодически призывает украинцев воспринимать карантин как «челлендж» и делать те вещи, которые постоянно откладывали «на завтра». Ранее он уже советовал гражданам подтянуть английский, прочитать новые книги, начать качать пресс, «и, конечно, разобрать уже наконец-то балкон».