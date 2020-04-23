23 апреля 2020 | Время чтения 14 мин

«Сербам суждено однажды объединиться в одно государство, и мы начнем с объединения Сербии и Республики Сербской. В будущее объединение балканских стран я просто не верю. Сербские радикалы смотрят в сторону объединения с Россией. Мы выступаем за «восточную» интеграцию – в первую очередь за объединение с Россией, Белоруссией, Казахстаном. Мы — за вступление Сербии в ОДКБ, только там мы видим ее будущее»

Татьяна Стоянович, , 19:22 — REGNUM Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель в прошлом занимал должность вице-премьера Сербии (1998—2000 гг.) В 2003 году, будучи обвинённым Международным трибуналом по бывшей Югославии, он попал в камеру предварительного заключения гаагской тюрьмы, откуда условно был освобожден только в 2014 году. Два года спустя суд полностью его оправдал, но в апреле 2018 оправдательный приговор был отменен, и Шешеля приговорили к десяти годам тюремного заключения. Так как под стражей он провел значительно больше времени, ему не пришлось вернуться в гаагские застенки. Сегодня Воислав Шешель является депутатом сербского парламента от своей Сербской радикальной партии. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Татьяной Стоянович Шешель раскрывает политические планы на будущее, рассказывает о том, как он видит решение косовского вопроса и развитие сербско-российских отношений, а также о том, что ему дал опыт пребывания в Гааге.

Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM В сербской политике косовский вопрос является самым важным на протяжении многих лет. В последнее время в СМИ много говорят о том, что соглашение между сербами и албанцами по поводу Косово уже подготовлено. Над тем, чтобы приблизить момент подписания этого документа, интенсивно работают США и ЕС. «Премьер-министр» Косово в отставке Альбин Курти утверждает, что «секретное соглашение об обмене территориями» уже составлено. Ожидаете ли вы, что в течение этого года будет заключена окончательная договорённость о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной? На какой компромисс с албанцами могли бы согласиться сербские власти?

Я не верю, что в этом году будет подписано какое-либо соглашение. Конечно, теоретически я допускаю возможность обмена территориями. Но что значит обмен территориями? Нам нечем обмениваться с этими самопровозглашенными албанскими властями в Приштине. Мы можем, например, обмениваться землями с Албанией. Они могут уступить нам свои северные территории от Медовы до реки Дрин, например. С тем, что бы мы оставили им гидроэлектростанции на реке Дрин, так как для них это очень важно. Мы могли бы уступить Албании часть Косово и Метохии, там, где проживает больше всего албанцев. Это было бы обменом территориями, так как всё Косово — это международно признанная территория Сербии, и этот факт не может быть оспорен в ООН, тем более, что в Совбезе нас в этом смысле поддерживают Россия и Китай. Никто из сербов не должен даже думать о том, чтобы уступить часть этой территории или всё Косово кому бы то ни было. Конечно, к власти в Сербии ныне правящая коалиция пришла в 2012 году, и тогда Запад поддержал Томислава Николича. Есть несколько доказательств этого. Например, в день президентских выборов Николич получил поздравления из Брюсселя в 17 часов, в то время как голосование закончилось в 20 часов. Во-вторых, бывший председатель Гражданского союза, коалиционный партнер покойного премьер-министра Зорана Джинджича и Вука Драшковича, самый известный проамериканский политик в Сербии Весна Пешич открыто поддержала Николича. Это значит, что Запад получил от Николича какие-то обещания. Тем временем Николич ушел от власти, пришел Александр Вучич. Президент Вучич, очевидно, не готов выполнить эти обещания своего предшественника. Я убежден, что он не намерен уступить Косово и Метохию кому-либо. Особенно когда в этом его поддерживают Россия и Китай. А Запад опять угрожает Сербии санкциями. Раньше западные страны настаивали на том, чтобы Белград ввел санкции против России, как это сделали они. Теперь от Сербии требуют прервать экономические связи с Китаем. Это исключено.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Анатолий Лисицын и лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель Council.gov.ru

ИА REGNUM Запад критиковал Белград также за закупки российского вооружения…

Да, это их особенно раздражало. Но Сербия тем временем уже хорошо закупилась важными системами российского вооружения, которое, правда, является оборонительным, но это Запад больше всего и беспокоит. Чем лучше у нас вооружение, тем меньше у них шансов повторить бомбардировки нашей территории.

ИА REGNUM Каковым, по вашему мнению, было бы оптимальное решение косовского вопроса?

Мы наше предложение изложили и опубликовали в нашем журнале «Великая Сербия» примерно полтора года тому назад. Так как сербы и албанцы не могут жить вместе (в настоящий момент это так), мы за то, чтобы они разделились. Надо десять или 12 муниципалитетов с преимущественно сербским населением присоединить к Центральной Сербии, а на оставшейся территории дать албанцам высшую из возможных степеней автономии. Албанцы могли бы получить все властные полномочия, кроме права создавать собственную армию. Сербия контролировала бы границу, а албанцы могли бы избирать собственные органы власти и даже иметь отдельную денежную единицу. Но они должны были бы признать верховную сербскую власть и сербскую конституцию.

ИА REGNUM В Сербии уже должны были пройти очередные парламентские выборы, но они перенесены из-за эпидемии коронавируса. Мы знаем, что часть оппозиционных партий выступают за бойкот выборов. Какой позиции по поводу участия в выборах придерживается Сербская радикальная партия?

Наша партия одной из первых решила принять участие в выборах. Мы подали заявку третьими, и в бюллетене проходим под порядковым номером 3. До сих пор заявки подали восемь или девять партий. Мы надеемся, что в начале мая будет отменено чрезвычайное положение, и, если ничего непредвиденного не произойдет, выборы пройдут в июне. Так что весь выборный процесс пройдет в соответствии с законодательством. Время, проведённое в чрезвычайном положении, не считается, как будто его и не было.

Митинг Сербской радикальной партии. 3 мая 2019 года Srpskaradikalnastranka.org

ИА REGNUM Какого результата вы планируете достичь на предстоящих выборах?

Знаете, Сербская прогрессивная партия всё еще слишком сильна. У нас нет иллюзий по поводу того, что мы можем забрать у неё власть. Но нам хотелось бы быть сильной оппозиционной парламентской партией, чтобы как можно эффективнее критиковать власть прогрессистов и президента Вучича. Тем не менее быть в оппозиции по отношению к властям не значит, что мы намерены быть в оппозиции по отношению к Сербии. Мы давно доказали, что по всем ключевым национальным вопросам твердо стоим на патриотических позициях. Сотрудничество с прозападными партиями для нас исключено. Там, где власть действует патриотично, — например, укрепляя сотрудничество с Россией, Китаем и с другими восточными друзьями Сербии, — мы это полностью поддерживаем.

ИА REGNUM Ваша партия парламентская и, судя по прогнозам, она будет участвовать и в следующем созыве…

Мы почти уверены, но мало ли. Воля народа иногда непредсказуема. Мы с оптимизмом смотрим на предстоящие выборы.

ИА REGNUM Тем не менее, если прогнозы подтвердятся, и если вы получите определенное количество мест в парламенте, проголосуете ли вы за ратификацию соглашения с Приштиной в случае его подписания? Какие положения будущее соглашение не должно содержать для того, чтобы вы отдали свой голос за него?

Сербская радикальная партия никогда не будет торговать сербской территорией. Мы не будем обменивать сербскую территорию на такую же сербскую территорию. Единственную форму обмена, которая для нас приемлемая, я вам уже изложил. Это может быть лишь обмен между Сербией и Албанией. Мы заинтересованы в том, чтобы получить выход на Адриатику, а это возможно только через Албанию — мы им уступаем часть Косово и Метохии, а они нам север Албании. Конечно, сегодня они на это не согласятся, Запад тоже не поддержит такой обмен. А что касается торговли территорией Косово и Метохии, я думаю, что Прогрессивная партия и лично Вучич понимают, что это может сыграть с ними очень злую шутку. Сейчас они пользуются большой поддержкой народа, которую они заслужили как раз благодаря своей патриотичной политике. Но мне кажется, что эта поддержка быстро растает, если они сделают какие-то шаги в направлении Косово, которые народ не приемлет.

Александр Вучич Predsednik.rs

ИА REGNUM Мы уже несколько раз упомянули имя президента Вучича. Когда-то Александр Вучич состоял в Сербской радикальной партии. На прошлых выборах вы с ним были в некотором смысле конкурентами. Как вы могли бы охарактеризовать ваши сегодняшние отношения?

Наши отношения корректные в той степени, в которой могут быть корректными отношения между властями и оппозицией. Я сказал, что мы в оппозиции к Вучичу и Сербской прогрессивной партии, но мы не в оппозиции к Сербии. Что касается меня лично, пока Вучич проводит политику сближения с Россией и защиты Косово, мы, радикалы, не будем создавать ему головную боль. Но если он поменяет вектор, мы станем лютыми политическими противниками.

ИА REGNUM У вас есть личные контакты с Александром Вучичем?

Время от времени у меня есть какие-то контакты с ним, чаще всего на официальных приемах в посольстве Российской Федерации в Белграде.

ИА REGNUM С момента вашего возвращения из тюрьмы Трибунала по бывшей Югославии в Гааге прошло несколько лет. Тем не менее не могу не спросить у вас об этом опыте. Российская общественность с большим интересом наблюдала за судебным процессом против вас. Мы знаем, что это был своеобразный прецедент в международной судебной практике. Как вы сегодня смотрите на период жизни, который провели в гаагской тюрьме?

Этот процесс дал мне шанс обрести мировую репутацию, углубить свои знания в области юридической науки, а также опыт в области юридической практики. Я об этом не жалею. Но я хотел бы сказать о том, что Россия могла бы сделать сегодня, когда на смену Трибуналу по бывшей Югославии пришел Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде. Москва могла бы настоять на смене действующего председателя этого суда Кармеля Агиуса, так как он вводит новые правила. До сих пор все обвиненные после того, как они отбывали две трети срока своего заключения, отпускались на свободу. Новый судья это отменил, и уже шесть или семь осужденных сербов остаются в застенках. Он их шантажирует и заставляет «покаяться» за приписанные им уголовные дела, при этом крайне унизительным образом. Я думаю, что для России это возможность проявить свою политическую и юридическую силу и настоять на смене Агиуса. Его должен заменить более объективный судья, который мог бы до конца довести ту практику, которая уже устоялась, и отпустить осужденных, которые отбыли две трети своего срока. Это в данный момент важно.

ИА REGNUM Представители вашей партии в Парламентской ассамблее Совета Европы неоднократно поднимали вопросы, важные для России. Ваша партия поддерживает воссоединение Крыма с Россией. Видите ли вы параллель между Крымом и Косово и Метохией и можно ли эти два случая сравнивать в плане международного права?

Одним из представителей парламента Сербии в ПАСЕ является Александр Шешель (сын Воислава Шешеля — ИА REGNUM). Он выделился на поприще защиты интересов России. Мне кажется, что российская общественность с этим фактом ознакомлена. С первого дня мы, сербские радикалы, поддерживаем возврат Крыма в объятия матушки-России, и наше мнение по этому вопросу не совпадает с позицией действующих сербских властей. Мы считаем Крым русским, так же, как считаем Косово сербским — тут нет принципиальной разницы. Крым вернулся в Россию после того, как он был у нее изъят решением руководства КПСС. Косово было отнято у Сербии сначала волей КП Югославии во главе с Тито в 1946 году, а потом его оккупировали США после бомбардировок 1999 года. И Косово должно вернуться к матушке-Сербии.

Что касается разных спекуляций вокруг того, что Россия могла бы использовать прецедент Косово для того, чтобы добиться международного признания факта воссоединения Крыма с Россией, то российские власти ни одним жестом не показали, что думают в подобном ключе. Москва никогда не увязывала судьбу Крыма с Косово. Россия никогда не торговалась, используя Косово и Метохию, чтобы извлечь какую-то пользу для себя. Мы особо дорожим этим. А что касается Крыма, кто в может оспорить тот факт, что Крым русский? Нет ни одного государства в мире, которое может на практике этого сделать.

ИА REGNUM Как вы смотрите на перспективу объединения Сербии и Республики Сербской?

Я считаю, что сербский народ в какой-то момент объединится. Этому объединению воспрепятствовали враги Сербии в момент развала Югославии, они настаивали на признании искусственно начерченных границ времен диктатуры Иосипа Броза Тито. Тогда многие сербские территории оказались вне Сербии. Например, сербы массово были изгнаны из Республики Сербской Краины (Хорватия), у них отняли одну треть Республики Сербской (Босния и Герцеговина), всю Черногорию и всю Македонию. Вам известно, что Македония являлась международно признанной сербской территорией по итогам Первой и Второй балканских войн. Коммунисты создавали автономные республики, федеральные единицы, и потом Запад настаивал на том, чтобы Югославия распалась по этим административным линиям. Мы никогда это не признаем. Сербам суждено однажды объединиться в одно государство, и мы начнем с объединения Сербии и Республики Сербской. В будущее объединение балканских стран я просто не верю. Сербские радикалы смотрят в сторону объединения с Россией. Мы выступаем за «восточную» интеграцию — в первую очередь за объединение с Россией, Белоруссией, Казахстаном. Мы — за вступление Сербии в ОДКБ, только там мы видим ее будущее.

ИА REGNUM С момента агрессии НАТО против Союзной Республики Югославия прошло более 20 лет. Как вы сегодня смотрите на эти события? Сможет ли, на ваш взгляд, сербский народ однажды простить Североатлантический альянс, и станет ли для него приемлемой мысль о возможном вступлении в эту военную организацию?

Мы никогда не простим НАТО и никогда не согласимся на то, чтобы Сербия стала членом этой преступной организации. Мы (Сербская радикальная партия — ИА REGNUM) были у власти в 1999 году, являясь коалиционным партнером Слободана Милошевича (Милошевич возглавлял Социалистическую партию Сербии — ИА REGNUM). Он нам в момент создания коалиции гарантировал, что никогда не сдаст Косово и Метохию, но тем не менее он нарушил наше коалиционное соглашение, принял план Ахтисаари-Черномырдина и согласился на оккупацию Косово. Мы тогда возражали против этого. Сербия должна восстановить полный суверенитет над Косово.

ИА REGNUM Недавно по сербскому государственному телеканалу был показан фильм «Свидетели Путина», который является открытой пропагандой, направленной против президента России. Значит ли это, что в сербско-российских отношениях наступают какие-то перемены, и должна ли Россия как-то реагировать на факт демонстрации этого фильма?

В любом случае надо реагировать на этот фильм. МИД России должен направить соответствующую ноту в МИД Сербии. Но надо иметь в виду, что во главе телеканала РТС находится Драган Буйошевич, который получил эту должность еще во время правления Демократической партии Бориса Тадича. Действующие власти недовольны редакционной политикой государственного телеканала. Существуют механизмы, благодаря которым кадры непатриотичной ориентации там всё еще занимают разные должности. Я не хочу оправдывать власти, они могли найти способ сменить этих людей, но они не проявляют в этом решимости, так как не хотят портить отношения с Западом. Для нас концепция общественного телевидения, которую навязывает Запад, неприемлема. Мы считаем, что государственный телеканал государство должно крепко держать в своих руках. Конечно, в Сербии еще есть ставленники Запада, которые проводят антироссийскую политику. Но такие существуют и в самой России.