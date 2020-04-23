Киев, , 18:04 — REGNUM Народный депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко подал в суд иск к правительству из-за решения о закрытии метро.

Об этом Гончаренко сообщил 23 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат из партии Порошенко отметил, что иск подан в Окружной административный суд Киева.

Гончаренко объявил закрытие метро «абсолютно незаконным и даже преступным» шагом центральной власти. Он отметил, что без метро тысячи людей, которые обеспечивают жизнедеятельность миллионных городов, не могут добраться на работу — особенно страдают медицинские работники.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках карантина еще в середине марта на Украине закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий прогнозирует, что восстановление работы транспорта в стране постепенно начнется во второй половине мая.