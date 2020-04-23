Москва, , 17:56 — REGNUM Законопроект, призванный учесть экономические, социальные и экологические интересы субъектов РФ в сфере недропользования, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Сергеем Митиным и Сергеем Лисовским, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

Предлагается уточнить разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее регионами по распоряжению государственным фондом недр в отношении одних и тех же видов полезных ископаемых, исходя из направлений их использования.

Законопроектом, в частности, предусматривается возможность отнесения к общераспространенным полезным ископаемым иных, не указанных в статье 2.3 закона РФ «О недрах» полезных ископаемых, посредством их включения в формируемые субъектами РФ совместно с Российской Федерацией региональные перечни полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым.

«Разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее регионами по распоряжению государственным фондом недр в отношении одних и тех же видов полезных ископаемых, исходя из направлений их использования, видится искусственно созданным, неактуальным, избыточным и не отвечает современным реалиям, сложившимся в экономике, не позволяет учитывать текущую и перспективную потребности местного рынка в готовой продукции и местную инфраструктуру, в ряде регионов приводит к конфликтным ситуациям между соответствующими органами исполнительной власти при реализации своих полномочий», — отмечают авторы.