Минск, , 17:51 — REGNUM Белоруссия справится с проблемой коронавируса, которая становится всё более политической. Об этом 23 апреля на совещании с руководством республики заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко констатировал в целом успешную борьбу с распространением коронавируса в Белоруссии, достаточное количество коек в больницах и медикаментов, прочих сил и средств. При этом он, как сообщает президентская пресс-служба, «потребовал не допускать перегибов и не устраивать панику в обществе, борясь с распространением инфекции».

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«Мы даже дошли до того, что напугали людей: что это (коронавирус. — Прим. президентской пресс-службы) такая зараза, что от тех, кто переболел, надо бежать, как от прокаженных. Те, кто переболел этой болезнью, — это наш «золотой фонд», это люди, у которых мы берем забор крови, делаем плазму и лечим людей. Людям, которые переболели, нужно гордиться, что они выстояли, а не бояться, что про них что-то скажут», — заявил Лукашенко.

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Напомним, при констатации достаточных сил и средств в борьбе с коронавирусом официальный Минск просит о срочной финансовой помощи МВФ и другие международные организации. При этом в правительстве Белоруссии отрицают факты обращения за помощью к России, которая отправила несколько партий тест-систем на коронавирус, а также выделила иную необходимую в Белоруссии гуманитарную помощь.

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