Киев, , 17:47 — REGNUM Шевченковский районной суд Киева обязал Службу безопасности Украины в течение ближайших суток официально открыть дело против руководителя офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы о возможной государственной измене.

Об этом 23 апреля сообщил депутат Рады от «Европейской солидарности», бывший глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

Депутат отмечает, что вам подал соответствующий иск к спецслужбе.

Претензии Вятровича касаются подписания Ермаком и Кучмой на переговорах в Минске 11 марта документа, который предполагает создание консультативного совета с представителями Донбасса. Депутат отмечает, что такое решение представителй Киева является «государственной изменой, противоречат Конституции и законодательству и говорят о поддержке государства-агрессора».

ИА REGNUM напоминает, что решение о создании консультативного совета официально должны были утвердить 25 марта, но из-за карантина подписание документов отложили. Также в Киеве заявили, что них принципиальна позиция по данному вопросу Германии и Франции, и окончательное решение будет принято после карантина с учетом их позиции.