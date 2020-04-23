Киев, , 17:14 — REGNUM

Власти Украины официально объявили информационную войну, что лишь подтверждает насущный характер предложения Шанхайской организации сотрудничества о создании рабочего механизма ООН для выработки правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 23 апреля, комментируя заявления МИД Украины.

Как сообщалось ранее, представители украинского ведомства объявили о начале «масштабной кампании по наполнению «Википедии» достоверной информацией», в том числе по статьям, тематика которых связана с Россией.

«Речь идёт об одном из направлений информационной войны; противостояние такого типа всегда было неизбежно, и, думаю, мы к нему готовы.

Давайте исходить из того, что в интернет-энциклопедии «Википедия» есть определённые правила, которые исключают такое вольное обращение с содержанием статей, на которое рассчитывают украинцы. Если же таких правил недостаточно, то придётся предпринять в «Википедии» подобную же кампанию по понятиям «Украина» и «украинство». Здесь неиспользованных пока негативных фактов больше, чем по России: весь негатив на нас вылили ещё в 1990-е. Уверен, что соответствующие информационно-боевые части у нас есть, да и рядовые пользователи сети подключатся. Отечественный ресурс в этом плане, конечно, намного превосходит украинский.

Украинских шовинистов остановит только сильный встречный удар — в данном случае, информационный. Они образумятся (хотя, конечно, только на время) только тогда, когда реально ощутят губительную контратаку. Это, как мы помним, подтвердил 2015 год в Донбассе.