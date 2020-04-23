Ханой, , 16:56 — REGNUM Американские обвинения в адрес Вьетнама, якобы причастного к хакерским атакам на Китай, отвергли во вьетнамском МИД, сообщил 23 апреля журналистам представитель ведомства Нго Тоан Тханг.

Комментируя обвинения, прозвучавшие от it-компании FireEye (США) в адрес хакерской группировки APT32, якобы сотрудничающей с официальным Ханоем, Нго Тоан Тханг сказал:

«Это совершенно беспочвенные утверждения».

Вьетнамский дипломат подчеркнул, что Ханой запрещает «любого вида противоправные действия в сети в отношении организаций и частных лиц».

Напомним, хакерская группировка APT32, по утверждению FireEye, атаковала сайты правительственных учреждений Китая, работающих с информацией о коронавирусе. При этом в американской компании заявили, что хакерская группировка сотрудничает с правительством Вьетнама.