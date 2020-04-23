Минск, , 16:43 — REGNUM Широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества обсудили 22 апреля по телефону министры иностранных дел Белоруссии и Украины Владимир Макей и Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

В частности, был рассмотрен график официальных мероприятий в 2020 году. Министры обсудили вопросы подготовки и проведения третьего Форума регионов Белоруссии и Украины в белорусском городе Гродно.

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«Подчеркнута важность дальнейшего развития активных и содержательных контактов по линии внешнеполитических ведомств, — сказано в официальном сообщении. — Отмечено эффективное взаимодействие Белоруссии и Украины по оказанию содействия гражданам в возвращении на Родину в условиях сложной гуманитарной ситуации, связанной с закрытием границ».

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