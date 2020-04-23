Москва, , 16:31 — REGNUM По всем признакам, лидер КНДР Ким Чен Ын жив, хотя, скорее всего, и болен, считает профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM. По словам профессора, политическая система КНДР не имеет иных механизмов передачи власти, кроме назначения преемника, и последние 70 лет такой метод работал, потому что правящий лидер успевал назначить преемника, пока сам находился в относительно добром здравии.

«Если никаких нормальных механизмов передачи власти нет, то неожиданная смерть вождя, скорее всего, вызовет жёсткую борьбу среди руководства силовиков с возможным участием членов семьи Ким, которая правит страной уже 70 лет, — сказал Ланьков, неоднократно подчеркнув, что пока рассуждать о таком повороте событий можно исключительно гипотетически. — Кто выйдет победителем в этой схватке, неизвестно. Она будет очень жестокая, в том числе и потому, что с побеждёнными будут обращаться очень и очень плохо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что попытается выйти на контакт с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, чтобы выяснить, каково состояние его здоровья.

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