Москва, , 16:15 — REGNUM В столице КНДР население ринулось в магазины скупать некоторые дефицитные продукты элитного класса, но связано это со слухами не о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына, а о предстоящем сокращении объёмов закупок потребительских товаров за рубежом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля рассказал профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.

«В Пхеньяне всё спокойно, если не считать рывка населения в магазины, где скупаются некоторые дефицитные продукты, так скажем, элитного класса, — сказал он. — Но вызвано это не слухами о болезни Ким Чен Ына (хотя эти слухи по городу ходят — все слушают иностранные радиоголоса), а тем, что населению сообщили о том, что в связи с эпидемией сокращаются объёмы закупок потребительских товаров за рубежом. То есть народ просто осознал, что китайских бананов ему не видать, и ринулся закупать их».

Как пояснил Ланьков, речь в данном случае о 5−10% населения КНДР, которые живут хорошо.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Соединённых Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.

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