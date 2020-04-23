Москва, 23 апреля 2020, 16:15 — REGNUM В столице КНДР население ринулось в магазины скупать некоторые дефицитные продукты элитного класса, но связано это со слухами не о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына, а о предстоящем сокращении объёмов закупок потребительских товаров за рубежом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля рассказал профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.
Как пояснил Ланьков, речь в данном случае о 5−10% населения КНДР, которые живут хорошо.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Соединённых Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.
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