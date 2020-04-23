Москва, , 16:12 — REGNUM Госдума планирует до конца весенней сессии (до августа) рассмотреть около десяти приоритетных законопроектов в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия»).

В частности, по его словам, речь идет о проекте закона, направленный на создание дополнительных условий для развития в России эффективного рынка семян, снятие избыточных административных барьеров в сфере семеноводства. Еще один законопроект устанавливает обязательные требования к безопасному обращению с пестицидами и агрохимикатами.

«Кроме того, на рассмотрении нижней палаты парламента будет предложен законопроект, устанавливающий правовые основы государственного контроля в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки», — сообщил Гордеев.

В ходе онлайн-конференции первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов заявил, что пандемия не сказалась на проведении посевной. По данным Минсельхоза, посевная на сегодняшний день идет в 33 регионах, ежедневно их количество увеличивается.