Москва, , 16:10 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын ведёт исключительно нездоровый образ жизни, и нет ничего удивительного в том, что он мог серьёзно заболеть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля рассказал профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Так он прокомментировал слухи о внезапно резко ухудшившемся самочувствии руководителя КНДР.

«Первое, по множеству признаков и кое-какой инсайдерской информации, Ким Чен Ын действительно болен, — сказал Ланьков. — Учитывая его стиль питания, склонность к курению и злоупотреблению алкоголем, ничего удивительного в этом нет. У человека исключительно нездоровый образ жизни. Более детально по этому поводу ничего сказать нельзя. Учитывая то, как устроено северокорейское государство, в том случае, если бы он был болен серьёзно или находился на грани смерти, высшее чиновничество Северной Кореи уже занялось бы борьбой бульдогов под ковром. И в Пхеньяне наблюдались бы какие-то странные движения. А их не наблюдается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут официальных данных о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.