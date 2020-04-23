Москва, , 16:00 — REGNUM Законопроект об отказе от блокировки мессенджера Telegram нереализуем, считает глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о запрете блокировки Telegram в условиях чрезвычайных ситуаций. Законопроект направлен на получение отзыва правительства РФ, документ еще не внесен в Госдуму.

«Во внесенном ими законопроекте о Telegram нет ни слова, да и сам законопроект изначально нереализуем», — написал Хинштейн в микроблоге в Twitter.

Он полагает, что авторам нужно не решение проблемы, а самопиар.

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Вместе с тем, в Минкомсвязи сообщили, что законопроект к ним поступил, свою позицию министерство выскажет после ознакомления с документом.