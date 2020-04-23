Париж, , 15:58 — REGNUM Всё ещё выступая против стратегии группового иммунитета, президент Франции Эммануэль Макрон уже рассматривает сценарий, где на территории может произойти вторая волна эпидемии COVID-19, передает BFM TV.

Во Франции исполнительная власть осознает, что второй волны эпидемии COVID-19 будет трудно избежать. Это уже произошло в нескольких азиатских странах, таких как Китай и Сингапур.

Таким образом, коронавирус остается, и власти, которые работают над организацией постепенного выхода из изоляции, рассматривают различные сценарии, когда ограничения снова вступят в силу. Эта тема была упомянута официальным представителем правительства Франции Сибет Ндиай.

«Цель состоит в том, чтобы система здравоохранения могла поддерживать выход из изоляции, а также чтобы французы учились жить с вирусом», — заявила Сибет Ндиай.

«Наша жизнь после 11 мая не будет уже жизнью до изоляции», — ранее предупредил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Правительство Франции намерено побуждать жителей страны меньше передвигаться, несмотря на символическое объявление о выходе из изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр выступил за открытие всех предприятий 11 мая 2020 года.

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