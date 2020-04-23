Триполи, , 15:56 — REGNUM Российская частная военная компания «Вагнер» причастна к применению химического оружия на территории Ливии, заявил министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Башага обвинил российских наёмников в химатаке в ходе пресс-конференции в Триполи. Он отметил, что нервно-паралитический газ против вооруженных подразделений ПНС был применён в районе Салахаддин на юге Триполи.

Это сделали «ополченцы, связанные с «Вагнером», сказал министр. Дату химатаки Башага не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля появилась информация об отзыве из Ливии бойцов ЧВК «Вагнер» в связи с режимом прекращения огня.

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