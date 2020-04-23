Москва, , 15:41 — REGNUM На фоне того, как США нагнетают конфликтность в международных отношениях, страны БРИКС могли бы очень удачно выступить с объединяющими предложениями. Об этом 23 апреля заявил заместитель директора и научный сотрудник научно-образовательного Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов на презентации доклада клуба «Валдай» «БРИКС и пандемия соперничества».

«Соединённые Штаты продолжат конфронтационную политику и в отношении Китая, и в отношении России. Это означает, что БРИКС должен интенсифицировать сотрудничество по минимизации негативного эффекта санкций. Это понижение роли доллара в торговых расчётах, это создание новых финансово-экономических инструментов, как Новый банк развития БРИКС», — заявил Суслов.

«Третье — борьба с пандемиями. Вот недавно Соединённые Штаты заявили о прекращении или временной приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения. Почему бы странам БРИКС не выступить с заявлением, что они увеличивают свой вклад в финансирование этой организации, которая действительно играет центральную роль в глобальном антипандемическом управлении? Заявить о большей координации», — подчеркнул он.