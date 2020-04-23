Москва, , 15:28 — REGNUM Кампания по внесению исправлений в «Википедию» с украинской стороны может сильно навредить и репутации популярного во всем мире ресурса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Намерение украинских авторов вносить поправки в «Википедию» по разным темам скорее всего выльется в то, что в популярной энциклопедии появятся «древние укры» или что-нибудь подобное», — полагает Железняк.

Исправление так называемых «неточностей» относительно вопросов евроинтеграции незалежной или принадлежности Крыма, который украинские деятели не обойдут стороной, окажутся потоком абсурда и вранья», рассуждает парламентарий.

«Эти очередные попытки переписать историю собственной страны, а также подправить под свои политические интересы мировую историю — очень опасная игра», — уверен он.

МИД Украины начало масштабную кампанию по наполнению «Википедии» достоверной информацией о стране, сообщает пресс-служба министерства.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине объявили о начале изменения статей о РФ в «Википедии»