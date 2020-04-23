Андрей Ганжа, 23 апреля 2020, 15:18 — REGNUM «В казне нет денег» — эта роковая фраза рефреном сопровождала всю суверенную историю Украины. Да и откуда им взяться, когда партийная номенклатура, красный директорат и криминал растащили в 90-х советское наследие и, по итогу, превратили Украину из какого-никакого, но социального государства советского периода в страну финансово-промышленных групп. Даже не «промышленных», а «барыжных» — ведь промышленность Украины безмятежно пикирует вниз.

Диего Ривера. Ночь Богача (фрагмент) 1928
Диего Ривера. Ночь Богача (фрагмент) 1928

Нельзя не признать, что украинский «олигархат», точнее «ольгиополия», является ныне последним бастионом украинской суверенности, но беда в том, что в этом бастионе совсем немного места для основной массы населения государства. А зачем? Для обслуживания торгово-промышленных процессов персонала необходимо все меньше и меньше (технологизация, будь она проклята!). И даже степень военной защиты сейчас определяется не количеством армейских «штыков» (о чем радостно рапортовал Европе президент Зеленский), а той же высокой технологией — оружием массового поражения, высокоточными ракетами, дронами, etc. Так что версия о том, что в результате отчаянной борьбы за демократию в стране останется 8−10 миллионов населения имеет все основания для существования.

Поэтому, если оставаться старым наивным гуманистом и верить, что «государство принадлежит народу» (конституция ведь в это верит!), следует искать пути наполнения казны, пока этот народ в экстазе национальных поисков, карантинов и голодных бунтов это государство не, гм., «самоуничтожил». К вящему удовольствию строителей последнего бастиона.

Обнищание населения
Обнищание населения

Это касается не только Украины, но и всех стран «постсоветского пространства». Союзники СССР по «Варшавскому договору» и маленькие, но гордые прибалтийские державы вовремя перепрыгнули на финансовый подсос новой Европы и выбрали участь «задворок ЕС». Остальным приходится выкарабкиваться самим, «своими путями».

Действия украинского президента Зеленского, робко и несмело попросившего у олигархов денег («Я говорил с ними очень откровенно. Я сказал, что эта страна вас кормила долгое время. Пришло время вам помочь стране. Мы делаем отдельный фонд. Нам понадобится где-то 12−13 миллиардов гривен») — это не «путь». Во-первых, если и дадут, то немного. Во-вторых, совсем по остапбендеровски, за каждую скормленную калорию потребуют «кучи мелких услуг». В-третьих, какие полмиллиарда баксов? Да одна «команда Порошенко», по мнению тертого жизнью одессо-американца Сэма Кислина, вывела из страны 8 миллиардов долларов. Из которых «реально вернуть — приблизительно 5 миллиардов».

Расследователь Руди Джулиани и друг его, Дональд Трамп, на порядок повысили ставки: из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов, причем «70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима». Да с такой «подпиской», исходящей из «центра цивилизованного мира» можно Бога за бороду хватать! Если, конечно, тестикулы вырабатывают достаточно тестостерона.

Узы. Порошенко
Узы. Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как это сделать? Вариант метода предложили в Армении. Там намедни приняли закон «О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение», в соответствии с которым может быть конфисковано любое имущество стоимостью свыше 50 миллионов драм (чуть больше $100 000), незаконно обретенное в период после 21 сентября 1991 года (ст. 7, п. 2). Хотя рациональные армяне предлагают и не доводить до конфискации, а заключить «соглашение о примирении»: на условиях «передачи в пользу Республики Армения не менее чем 75% стоимости имущества предположительно незаконного происхождения» (ст. 21, п. 2). Это вам не какая-нибудь «амнистия капитала» за 5−10%, а весомая, грубая и зримая конфискация с неким утешительным призом для терпил. И «разбросать» активы по родственникам и друзьям не получится: в процедуру конфискации закон включает близких родственников, членов семьи, заинтересованных юридических лиц, ассоциированных и даже «заинтересованных» лиц.

В круге моих армянских знакомых этот закон пиетета не вызвал. Но не по своему содержанию, а из убеждения в том, что это не более, чем популистский ход премьер-министра Никола Пашиняна, столь лихо перехватившего власть у президента Сержа Саргсяна в 2018 году.

Сразу обратили внимание: 8-я статья закона предполагает расследование в течение двух лет и даже с возможностью продления еще на год. Да за это время «либо ишак сдохнет, либо Пашиняна грохнут» (цитата из разговора).

Никола Пашинян
Никола Пашинян
Parliament.am

Кроме того, в Ереване меланхолично замечают, что наличие закона вовсе не означает, что он будет исполняться (или применяться избирательно), и Украина вам тому в пример. Кроме того, понятно, то это «закон против прошлой власти», поскольку результатов пока нет: разве что бывшего главу налоговой Гагика Хачатряна водят на допросы. Да вот еще Микаела Минасяна, зятя экс-президента Армении Сержа Саргсяна, бывшего посла Армении в Ватикане, объявили в розыск и выдали санкцию на его арест.

Но у армян свое будущее, мы же, в Украине, живем в Дунайско-Донском междуречье, а не в Черно-Каспийском междуморье. И Украина столкнулась со случаем совсем «свежего» накопления имущества, имеющего незаконное происхождение. И армянский «маяк» освещает возможную тропинку к возвращению хотя бы части этого имущества в государственную казну. В ту самую, где «нет денег». И поиск этого имущества, возможно, не так уж и сложен. Просто спросите у Джулиани…

Но, повторюсь, для этого нужен тестостерон. Пока же, похоже, Зеленая команда предпочитает искать деньги среди кредитов МВФ и там, где во время кризиса искать их нельзя НИКОГДА и НИКОМУ — в продаже стратегических активов (земли) и стратегических предприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: Олигархат как последний бастион украинской суверенности