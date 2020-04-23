Тегеран, , 14:41 — REGNUM Иран выразил протест Соединенным Штатам после заявления главы Белого дома Дональда Трампа о готовности при необходимости атаковать иранские военные корабли. Об этом заявил специальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Отмечается, что нота протеста была передана послу Швейцарии в Тегеране, который представляет интересы США.

«Была передана нота для американских властей с решительным протестом Ирана на угрозы американских сил», — сказал Мусави.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля президент США Дональд Трамп отдал американским военным приказ об уничтожении иранских военных катеров в случае «проявления агрессии» в отношении моряков США.

Позже командующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами заявил, что американские корабли, которые будут угрожать безопасности Ирана, будут атакованы вооружёнными силами Исламской Республики.

Читайте также: США будут уничтожать иранские катера, проявляющие агрессию — Трамп