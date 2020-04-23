Киев, , 14:37 — REGNUM Петиция, предлагающая уволить главу офиса президента Украины Андрея Ермака, набрала необходимые для её рассмотрения 25 тыс. подписей. Соответствующие данные опубликованы на сайте президента Украины.

За 22 дня петицию поддержали более 25 тыс. человек, следовательно президент Украины Владимир Зеленский должен её рассмотреть не позднее трёх месяцев с даты публикации.

Автор петиции считает, что Ермак тесно сотрудничает с Россией в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, что в конечном итоге приведёт в превращение ДНР и ЛНР в полноправную сторону переговоров. Кроме того, поводом для увольнения чиновника являются обвинения в адрес его брата — Дениса Ермака — якобы причастного к торговле государственными должностями.

«Поэтому единственной гарантией, что он не реализует этот замысел, является его немедленная отставка и уголовное дело по признакам государственной измены», — сказано в петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Ермак заявил, что Украина не намерена вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР. Он считает, что конфликт в Донбассе можно уладить в ходе переговоров с некими «жителями» региона.

Читайте также: Глава офиса Зеленского: никаких переговоров с ДНР и ЛНР не будет