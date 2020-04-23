Москва, , 14:23 — REGNUM Кремль не обладает подтвержденными аргументами о возможном сокрытии Китаем какой-либо информации о коронавируса, заявил 23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не видели никаких сколько-либо подтвержденных аргументов к подобным заявлениям», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иск в суд против Китая подали власти американского штата Миссури. В нём китайские власти обвиняют в сокрытии информации о коронавирусе SARS-CoV-2.

Власти штата считают, что правительство Китая, КПК и китайские чиновники якобы препятствовали появлению достоверной информации о коронавирусной инфекции.

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